В Белгородской области закрыли все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной

Причина такого решения кроется в участившихся обстрелах со стороны ВСУ. Мера коснется около 50 тысяч человек и продлится до конца недели. Закроют почти все сады в поселках Октябрьский, Никольское, Таврово, Ясные Зори.

В Белгородской области закрыли все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, причина такого решения кроется в участившихся обстрелах со стороны ВСУ. Мера коснется около 50 тысяч человек и продлится до конца недели. Закроют почти все сады в поселках Октябрьский, Никольское, Таврово, Ясные Зори.

Ранее власти закрыли въезд в 14 населенных пунктов в Белгородском, Шебекинском, Грайвороновском, Краснояружском и Борисовском районах. Там установят КПП, въезд гражданским будет запрещен. Местных хотят впускать по пропускам, в бронированных машинах с РЭБом, бронежилетах, касках и с сопровождением.