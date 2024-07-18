В Белгородской области после атак ВСУ пострадали два мирных жителя

Дроны атаковали два населенных пункта.

В Белгородской области после атак ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Тракторист пострадал в результате сброса взрывного устройства с БПЛА недалеко от села Черемошное. Рабочие доставили мужчину в Октябрьскую районную больницу. «Мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оказали ему всю необходимую помощь, отпущен на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

В селе Березовка дрон-камикадзе атаковал админстративное здание. Ранена женщина. С ссадинами и ушибами ее доставили в Борисовскую ЦРБ. «После оказания необходимой помощи отпущена домой, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Административное здание значительно повреждено — выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад», — заявил глава региона.

На местах работают оперативные службы.