The Guardian: солдаты НАТО могут начать воевать на Украине

Отмечается, что силы специального назначения альянса, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные.

Солдаты НАТО могут начать воевать на Украине. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на издание «The Guardian».

Как отмечается в статье, силы специального назначения НАТО, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные.

Кроме того, издание утверждает, что венные действия на Украине продолжаются лишь потому, что в НАТО согласились финансировать Киев.