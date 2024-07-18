The Guardian: солдаты НАТО могут начать воевать на Украине
Отмечается, что силы специального назначения альянса, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные.
Солдаты НАТО могут начать воевать на Украине. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на издание «The Guardian».
Как отмечается в статье, силы специального назначения НАТО, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные.
Кроме того, издание утверждает, что венные действия на Украине продолжаются лишь потому, что в НАТО согласились финансировать Киев.