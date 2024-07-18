Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рязани
По данным канала, после ДТП, которое произошло ночью 17 июля на Московском шоссе, госпитализировали девушку из автомобиля Suzuki. Отмечается, что она получила ушиб руки.
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани»,
По данным канала, после ДТП, которое произошло ночью 17 июля на Московском шоссе, госпитализировали девушку из автомобиля Suzuki. Отмечается, что она получила ушиб руки.
О других пострадавших не сообщается.
Ранее появилось видео с моментом аварии, которую устроил водитель отечественного авто.