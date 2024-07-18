Сборную ГРПЗ «Кибертим-62» наградили в минэкономразвития Рязанской области

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) удостоена наград за участие в конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Сборная представляла на конкурсе Рязанскую область и заняла почетное второе место.

В торжественной обстановке команду поздравил и вручил награды министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

Почетной грамоты губернатора Рязанской области удостоена Юлия Шабанова, благодарностью губернатора Рязанской области отмечена Татьяна Трифонова. Знаком губернатора «За усердие» награждены Евгений Захаров, Виктор Ситников и Вадим Титкин.

Благодарности министра экономического развития Рязанской области были вручены Максиму Герасимову, Сергею Головину, Сергею Шаповскому. Кроме того, награды получили члены команды — школьники Руслан Денисов, Александр Щелоков, а также их родители — Светлана Денисова и Ольга Щелокова.

Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.