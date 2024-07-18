Рязанские врачи спасли трех пенсионерок от жары

У пациенток произошла декомпенсация сердечно-сосудистой системы.

Рязанские врачи спасли трех пенсионерок от жары. Специалисты больницы помогли пострадавшим от жары рязанским долгожительницам. Об этом сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи.

В медучреждение обратились женщины в возрасте 92, 94 и 100 лет. Они пожаловались на плохое самочувствие из-за высокой температуры. У пациенток произошла декомпенсация сердечно-сосудистой системы.

Врачи подобрали им терапию, создали комфортные условия лечения. Сейчас женщин выписали из больницы.