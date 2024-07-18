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Рязанку обвинили в краже денег с чужой карты
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Рязанку обвинили в краже денег с чужой карты. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае этого года 28-летняя жительница областного центра на улице Циолковского в Рязани нашла банковскую карту. Она делала с ее помощью покупки, пока владелец не заблокировал платежное средство. В общей сложности женщина истратила более 10 тысяч рублей.

В отношении рязанки утвердили обвинительное заключение по ч.1 ст. 158 УК (кража). Уголовное дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.