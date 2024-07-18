Рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11
Насекомые водятся в постельном белье оториноларингологического отделения.
Рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань».
"ГКБ № 11 ЛОР отделение, полная антисанитария!!!", — написал пользователь.
На кадрах видно, что насекомые бегают в постельном белье пациентов.
Рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11
Рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань».
"ГКБ № 11 ЛОР отделение, полная антисанитария!!!", — написал пользователь.
На кадрах видно, что насекомые бегают в постельном белье пациентов.
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