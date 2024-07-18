Рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11

Насекомые водятся в постельном белье оториноларингологического отделения.

Рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань».

"ГКБ № 11 ЛОР отделение, полная антисанитария!!!", — написал пользователь.

На кадрах видно, что насекомые бегают в постельном белье пациентов.