Россельхознадзор установил причину гибели пчел в Рязанской области
Специалисты установили, что ООО «Ока Молоко» производили обработку ядохимикатами без уведомления местных пчеловодов.
Россельхознадзор установил причину гибели пчел в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что жители поселков Придорожный и Салтыково Сасовского района обратились с жалобой о массовой гибели пчел после обработки полей местными производителями сельскохозяйственной продукции.
Специалисты установили, что ООО «Ока Молоко» производили обработку ядохимикатами без уведомления местных пчеловодов.
Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Напомним, ранее на гибель насекомых сообщили жители Сараевского района.