Россельхознадзор установил причину гибели пчел в Рязанской области

Специалисты установили, что ООО «Ока Молоко» производили обработку ядохимикатами без уведомления местных пчеловодов.

Россельхознадзор установил причину гибели пчел в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что жители поселков Придорожный и Салтыково Сасовского района обратились с жалобой о массовой гибели пчел после обработки полей местными производителями сельскохозяйственной продукции.

Специалисты установили, что ООО «Ока Молоко» производили обработку ядохимикатами без уведомления местных пчеловодов.

Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Напомним, ранее на гибель насекомых сообщили жители Сараевского района.