Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
29°
Птн, 19
23°
Сбт, 20
25°
ЦБ USD 88.09 -0.19 18/07
ЦБ EUR 96.3 0.04 18/07
Нал. USD 88.30 / 88.05 18/07 09:55
Нал. EUR 97.15 / 97.50 18/07 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
4 минуты назад
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 2024 15:58
1 348
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
2 542
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
4 620
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
РБК: российские банки подняли ставки на повторно оформленные льготные ипотеки
Отмечается, что с декабря 2023 года ввели на законодательном уровне ввели правило «одна ипотека в одни руки».

Российские банки подняли ставки на повторно оформленные льготные ипотеки. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что с декабря 2023 года ввели на законодательном уровне правило «одна ипотека в одни руки».

Если организация обнаруживает «лишний» оформленный кредит у человека, то она вправе поднять ставку по одному из займов до рыночного значения.