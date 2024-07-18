РБК: российские банки подняли ставки на повторно оформленные льготные ипотеки

Отмечается, что с декабря 2023 года ввели на законодательном уровне ввели правило «одна ипотека в одни руки».

Российские банки подняли ставки на повторно оформленные льготные ипотеки. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что с декабря 2023 года ввели на законодательном уровне правило «одна ипотека в одни руки».

Если организация обнаруживает «лишний» оформленный кредит у человека, то она вправе поднять ставку по одному из займов до рыночного значения.