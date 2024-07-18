Пять человек погибли в ДТП с «КамАЗом» в Калмыкии

В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла в четверг, 18 июля, примерно в 17:30, на 69 километре трассы «Комсомольский — Артезиан».

По предварительной информации, между собой столкнулись Mercedes и грузовик «КамАЗ». На месте от полученных травм умерли водитель и четыре пассажира легковушки (предварительно, среди них один ребенок).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.