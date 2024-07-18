Отключение света в двух районах Рязани произошло из-за крысы

Как отметили в электросетях, 17 июля в 22:45 аварийно отключился свет на улицах Кальной, Быстрецкой, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Боголюбова.

Отключение света в двух районах Рязани произошло из-за попадания крысы в подстанцию. Об этом в комментариях Telegram-канала Павла Малкова сообщил РГРЭС.

Как отметили в электросетях, 17 июля в 22:45 аварийно отключился свет на улицах Кальной, Быстрецкой, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Боголюбова.

«Предположительно это произошло из-за непосредственной близости нахождения мусорных контейнеров. Бригадами РГРЭС осуществлялись оперативные переключения с целью восстановления электроснабжения по резервной схеме. К 5:00 была подключена часть потребителей на улицах Кальная, Быстрецкая, Касимовское шоссе. В настоящее время ведутся работы по восстановлению кабельной линии», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Рязани пять улиц остались без света.