Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
28°
Птн, 19
22°
Сбт, 20
25°
ЦБ USD 88.09 -0.19 18/07
ЦБ EUR 96.3 0.04 18/07
Нал. USD 88.00 / 88.45 18/07 17:25
Нал. EUR 97.01 / 97.45 18/07 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
7 часов назад
673
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
1 549
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
2 751
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
4 815
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
NYT: Трамп планирует ослабить доллар
По его мнению, валюта США должна быть слабее, чтобы поддержать американский экспорт.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает за ослабление доллара. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила газета The New York Times.

По мнению экс-президента, из-за дорогой американской национальной валюты местным продавцам трудно реализовывать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые валюты.

«Как ваш президент, можно было бы подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара», — сказал Трамп в 2019 году, объяснив, что американские компании, такие как Caterpillar и Boeing, испытывают трудности с конкуренцией.

После этого он заявил, что не в восторге от сильных позиций доллара.

Пока нет представлений, что именно предпримет Трамп в случае переизбрания на пост главы Белого дома, отмечает газета. Аналитики допускают, что США могут начать выпускать больше долларов, использовать их для покупки иностранных валют или же убедить страны усилить собственные валюты под угрозой введения пошлин со стороны Вашингтона.