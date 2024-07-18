NYT: Трамп планирует ослабить доллар

По его мнению, валюта США должна быть слабее, чтобы поддержать американский экспорт.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает за ослабление доллара. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила газета The New York Times .

По мнению экс-президента, из-за дорогой американской национальной валюты местным продавцам трудно реализовывать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые валюты.

«Как ваш президент, можно было бы подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара», — сказал Трамп в 2019 году, объяснив, что американские компании, такие как Caterpillar и Boeing, испытывают трудности с конкуренцией.

После этого он заявил, что не в восторге от сильных позиций доллара.

Пока нет представлений, что именно предпримет Трамп в случае переизбрания на пост главы Белого дома, отмечает газета. Аналитики допускают, что США могут начать выпускать больше долларов, использовать их для покупки иностранных валют или же убедить страны усилить собственные валюты под угрозой введения пошлин со стороны Вашингтона.