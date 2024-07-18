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На трассе «Рязань — Спас-Клепики» произошло ДТП с грузовиками
Авария произошла в четверг, 18 июля. По данным издания, после столкновения большегрузы вылетели на обочину.

На трассе «Рязань — Спас-Клепики» произошло ДТП с грузовиком. Кадры с места публикую «Рязанские ведомости».

Авария произошла в четверг, 18 июля. Столкнулись несколько грузовиков. По данным издания, после столкновения большегрузы вылетели на обочину. Все произошло недалеко от поворота на Криушу.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что пожарно-спасательные подразделения оказывали помощь в транспортировке пострадавшего.