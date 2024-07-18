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На лесопилке в Рязанской области среди рабочих нашли нелегального мигранта
Инцидент произошел в деревне Полково. Мигрант без разрешения на работу в РФ с апреля трудился у индивидуального предпринимателя.

На лесопилке в Рязанской области среди рабочих нашли нелегального мигранта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в деревне Полково. Мигрант без разрешения на работу в РФ с апреля трудился у индивидуального предпринимателя на лесопилке.

На предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина»).

Ему грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей.