На 36-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку иностранцев

Установлено, что женщина не собиралась предоставлять им квартиру для проживания.

На 36-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что 36-летняя местная жительница обратилась в МФЦ с комплектом документов для регистрации в своем жилище мигрантов.

Установлено, что женщина не собиралась предоставлять им квартиру для проживания.

Уголовное дело направили в суд.