На 36-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку иностранцев
Установлено, что женщина не собиралась предоставлять им квартиру для проживания.
На 36-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что 36-летняя местная жительница обратилась в МФЦ с комплектом документов для регистрации в своем жилище мигрантов.
Установлено, что женщина не собиралась предоставлять им квартиру для проживания.
Уголовное дело направили в суд.