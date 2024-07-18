Мошенники начали пугать россиян уголовным делом за посещение запрещенных сайтов
По словам злоумышленников, избежать проблем поможет оплата штрафа в размере 5500 рублей на карту «МВД РФ».
Мошенники начали пугать россиян уголовным делом за посещение запрещенных сайтов. Об этом пишет Baza.
По данным канала, жителям говорят о блокировке, об уголовном деле и «следственно-оперативной группе», которая будет направлена для задержания.
По словам злоумышленников, избежать проблем поможет оплата штрафа в размере 5500 рублей на карту «МВД РФ».