Мошенники начали пугать россиян уголовным делом за посещение запрещенных сайтов

По словам злоумышленников, избежать проблем поможет оплата штрафа в размере 5500 рублей на карту «МВД РФ».

Мошенники начали пугать россиян уголовным делом за посещение запрещенных сайтов. Об этом пишет Baza.

По данным канала, жителям говорят о блокировке, об уголовном деле и «следственно-оперативной группе», которая будет направлена для задержания.

По словам злоумышленников, избежать проблем поможет оплата штрафа в размере 5500 рублей на карту «МВД РФ».