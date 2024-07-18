Мошенницу из Рязанской области вычислили по следам ДНК на окурке

Она обокрала пенсионера из Подмосковья.

Мошенницу из Рязанской области вычислили по следам ДНК на окурке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Московской области.

По данным полиции, две женщины под видом соцработников попали в квартиру к 84-летнего пенсионера и украли оттуда 200 тысяч рублей.

Во время расследования полицейские заметили на запись с камер видеонаблюдения одну из преступниц с сигаретой в руках. Перед тем как войти в подъезд, она выкинула окурок. Небольшого количества слюны на нем хватило для проведения биологической экспертизы.

Выяснилось, что мошенницей оказалась 44-летняя жительница Рязанской области. Ее задержали на вокзале в Москве.

Отмечается, что ранее женщина судима за кражу с мошенничеством, поэтому ее ДНК оказалась в базе данных.