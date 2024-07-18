Мэрия: штрафы за платную парковку будут присылать рязанцам в «Госуслугах»

Информация о вынесенном штрафе (за исключением фото) будет поступать в личный кабинет на Госуслуги аналогично штрафам за ПДД.

Штрафы за платную парковку будут присылать рязанцам в «Госуслугах». Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что теперь информация о вынесенном штрафе (за исключением фото) будет поступать в личный кабинет на Госуслуги аналогично штрафам за ПДД. Также в личном кабинете можно оплатить штраф — 1000 рублей. Скидок при оплате не предусмотрено.

«Обращаем внимание, что для отображения штрафа в личном кабинете Госуслуг в разделе документы должны быть добавлены данные автомобиля: госномер и СТС», — отметили в сообщении.