ЕР: в 2024 году введут в эксплуатацию 364 новых школы

Как сообщает сайт ER.ru, партия «Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. По поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения.

Ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, который провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счет федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 образовательных учреждений. Из них 534 — с окончанием работ в 2025 году.

«По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов — Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область — Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», — сказал врио секретаря Генсовета партии.

Он также отметил, что программа активно реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ — прим.), результаты очень хорошие», — подчеркнул Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» обратил внимание, что по 25 объектам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе — в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии.

По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

«Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта „Новая школа“ в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», — сказал Владимир Якушев.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты „Молодежь и дети“ и „Семья“. Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений — прим.) в таком темпе предлагаю продолжить», — сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафы.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Помимо этого, на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребенка в школу».

«"Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч — это дети из Донбасса и Новороссии", — напомнил Владимир Якушев.

Он поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных Председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.

«В 2024 году в Рязанской области капитально отремонтируют шесть школ. Две в областном центре — это школа № 34 и бывшее здание гимназии № 5. Остальные учреждения — в малых городах и селах области. Регион вошел в число получателей федеральных субсидий по итогам конкурсного отбора, который провело Министерство просвещения России. Рязанской области выделено дополнительно 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт школ. При поддержке федеральных властей за прошедшие два года было модернизировано 40 объектов. В 2023 году в 11 образовательных учреждениях на средства регионального бюджета провели плановый ремонт. Всего в период с 2024 по 2026 год планируется капитально отремонтировать 23 школы. Основное внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий для учеников и учителей. Это не только ремонт стен и потолков, но и переформатирование всего внутреннего пространства с точки зрения удобства для детей, создания интересных креативных пространств, наполнения учебного процесса новыми материалами, технологиями», — отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Митина.