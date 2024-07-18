А что в кино? «Водитель-олигарх», «Дастур» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Водитель-олигарх» — российская комедия с Павлом Прилучным в главной роли. Сюжет рассказывает о том, как сын олигарха ради спора становится водителем у актрисы со сложным характером и это будет для него самое сложное испытание в жизни.

«Дастур» — казахстанский хоррор о проклятии, которое обрушивается на семью бизнесмена, чей сын недавно изнасиловал девушку.

«Мадам Клико» — биографическая драма о Барбе-Николь Клико, которая после смерти мужа не просто унаследовала его бизнес по изготовлению шампанского, но и построила всемирно известную империю.

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