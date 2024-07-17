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«Зеленый сад» пригласил рязанские предприятия на соревнования по сапбордингу
Мероприятие пройдет 11 августа 2024 года. Место проведения — Борковский затон.

Застройщик «Зеленый сад» пригласил представителей предприятий Рязанской области на соревнования по сапбордингу.

Мероприятие пройдет 11 августа 2024 года. Место проведения — Борковский затон, участникам необходимо прибыть к 13:00. Торжественное открытие состоится в 14:00.

В рамках соревнований пройдут командные старты. Каждое предприятие может зарегистрировать команду из четырех человек. Оборудование (сапы, спасательные жилеты) предоставят организаторы.

Общий призовой фонд Чемпионата Рязанской области по сапбордингу — 300 000 рублей (150 000 за первое место, 100 000 за второе место, 50 000 за третье место).

Регистрация участников продлится до 29 июля. Заполнить форму можно по ссылке.

Возрастное ограничение — 0+