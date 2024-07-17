«Зеленый сад» пригласил рязанские предприятия на соревнования по сапбордингу
Мероприятие пройдет 11 августа 2024 года. Место проведения — Борковский затон.
Застройщик «Зеленый сад» пригласил представителей предприятий Рязанской области на соревнования по сапбордингу.
Мероприятие пройдет 11 августа 2024 года. Место проведения — Борковский затон, участникам необходимо прибыть к 13:00. Торжественное открытие состоится в 14:00.
В рамках соревнований пройдут командные старты. Каждое предприятие может зарегистрировать команду из четырех человек. Оборудование (сапы, спасательные жилеты) предоставят организаторы.
Общий призовой фонд Чемпионата Рязанской области по сапбордингу — 300 000 рублей (150 000 за первое место, 100 000 за второе место, 50 000 за третье место).
Регистрация участников продлится до 29 июля. Заполнить форму можно по
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