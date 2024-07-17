В WhatsApp* появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков

Новая функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

В мессенджере WhatsApp* стала доступна вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков. Об этом рассказывается в блоге компании.

Пользователи сервиса смогут находить избранные контакты и группы в списке чатов и звонков. Отмечается, что вкладка позволит быстро связываться с наиболее важными людьми.

Для добавления контаков во вкладку, в разделе чатов нужно применить фильтр «Избранное» и выбрать контакты. В списке звонков необходимо нажать на кнопку «Добавить в Избранное», а затем выбрать контакты. Для управления списком избранного нужно перейти в настройки, выбрать раздел «Избранное» и нажать на кнопку «Добавить в избранное». Уточняется, что порядок контактов можно изменить в любой момент.

Новая функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

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