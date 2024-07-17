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В США отвергли предложение Лаврова по урегулированию украинского кризиса

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — утверждает Миллер.

По словам американского дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, на деле якобы представляет собой «демократию, функционирующую на ее границах». Исходя из этого, Вашингтон отвергает точку зрения Москвы и намерен продолжить сотрудничество с Киевом для достижения «справедливого и прочного мира» путем дипломатии.