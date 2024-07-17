В США отвергли предложение Лаврова по урегулированию украинского кризиса

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости .

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — утверждает Миллер.

По словам американского дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, на деле якобы представляет собой «демократию, функционирующую на ее границах». Исходя из этого, Вашингтон отвергает точку зрения Москвы и намерен продолжить сотрудничество с Киевом для достижения «справедливого и прочного мира» путем дипломатии.