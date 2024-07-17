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В Северной Осетии экс-прокурор опоил подчиненную и изнасиловал на рабочем месте

В Северной Осетии экс-прокурор опоил подчиненную и изнасиловал на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел 2 июля. Старший прокурор вызвал подчиненную к себе в кабинет и начал склонять к близости.

По словам девушки, поначалу она отбивалась, но как подозревает пострадавшая, начальник подсыпал ей в напиток некое вещество, потому что вскоре она потеряла контроль над телом, не могла сопротивляться и позвать на помощь.

После случившегося девушка обратилась к руководству республиканской прокуратуры. В тот же день насильник попытался откупиться и оставил 1 млн рублей в ее машине.

Однако 4 июля пострадавшая написала заявление о факте изнасилования, а также передала деньги следователям в качестве доказательства. Медики подтвердили, что факт насилия был — на теле потерпевшей были характерные повреждения, синяки, ссадины, кровоподтеки и повреждения внутренних органов.

После этого, ее начальник уволился из прокуратуры по собственному желанию и был задержан. На него возбудили дело по статье об изнасиловании.