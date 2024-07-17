В Рязанской области за взятку осудят экс-сотрудника ветстанции и предпринимателя

По информации следствия, сотрудник ветстанции получил деньги за подложные сопроводительные документы на молоко.

В Рязанской области осудят экс-сотрудника ветеринарной станции и предпринимателя. На них завели дело о коррупционном преступлении, сообщило региональное СУ СК России.

По информации следствия, летом 2023 года сотрудник ветеринарной станции получил от предпринимателя 28 тысяч рублей. За это он выдал ветеринарные сопроводительные документы на молоко с несоответствующими данными о производителе и месте происхождения молока.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Касимовский».

По делу проводятся следственные действия. Идет сбор и закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности.