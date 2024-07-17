В Рязани в гимназии № 2 и школе № 34 завершили капремонт на 65 процентов

К началу учебного года планируют закупить новую мебель, в том числе для обустройства общественных пространств и создания центров детских инициатив.

В Рязани в гимназии № 2 и школе № 34 завершили капремонт на 60-65 процентов. Об этом в среду, 17 июля, на комитете по соцвопросам заявил замначальника управления городского образования Николай Самофал.

По его словам, работы в учреждениях ведутся активно. К началу учебного года планируют закупить в гимназию № 2 и школу № 34 новую мебель, в том числе для обустройства общественных пространств и создания центров детских инициатив. На закупку предусмотрено 20 миллионов рублей.

Также Самофал рассказал, как готовят образовательные учреждения в Рязани к 2024-2025 учебному году. По его словам, на капремонт выделили 450 миллионов рублей. Средства выделили для работ в школе № 34, гимназии № 2 на улице Соборной и на улице Гагарина, где после ремонта заработает филиал школы № 3, оздоровительном лагере «Смена». Кроме того, предусмотрен ремонт кабинетов для работ с БПЛА в школах №№ 5, 55, 63, 64, 69, 71, 76, а также систем отопления и ГВС в 12 детсадах и девяти школах.

Кроме того, на заседании комитета отметили, что в 23 детсадах и 21 школе проводят мероприятия по усилению антитеррористических мер. Планируется установить системы видеонаблюдения, турникеты и домофоны, приобрести металлодетекторы, оборудовать помещения для охраны. На эти цели из городского бюджета выделят 22 миллиона рублей.

С 1 по 7 августа комиссия проверит, как подготовили к началу учебного года 99 детских садов, 67 школ и 15 учреждений допобразования и MAУK «Дворец Молодежи города Рязани».

Ранее сообщалось, что в городе начали готовить школы к учебному году.