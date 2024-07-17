В Рязани на участке улицы 2-я Линия организуют одностороннее движение
Ограничения будут действовать с 6 августа. Причина — дорожно-строительные работы.
В Рязани на участке улицы 2-я Линия организуют одностороннее движение. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Речь идет об участке от улицы Ленинского Комсомола до дома № 38 по улице Стройкова. Ограничения будут действовать с 6 августа. Причина — дорожно-строительные работы.
На месте установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Мэрия попросила рязанцев учитывать информацию.