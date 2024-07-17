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В Рязани хотят повысить стоимость выкупаемых муниципальных земельных участков
Подготовлен проект о внесении изменений в порядок определения цены участков при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов.

Подготовлен проект о внесении изменений в порядок определения цены муниципальных земельных участков при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов. Об этом в среду, 17 июля, на комитете по экономическому развитию заявила замначальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Ольга Кашаева.

По ее словам, действующий порядок определяет цену земельных участков при заключении договоров купли-продажи в размере пятикратной величины ставки земельного налога. Внести изменения предложили в части поэтапного увеличения размера выкупной стоимости земельных участков:

  • где расположены нежилые здания — с 1 января 2025 года в размере 15% кадастровой стоимости, с 1 января 2026 года в размере 30% кадастровой стоимости;
  • где расположены индивидуальные жилые дома — с 1 января 2025 года в размере 3% кадастровой стоимости, с 1 января 2026 года в размере 6% кадастровой стоимости;
  • где расположены нежилые здания, ранее отчужденные из государственной либо муниципальной собственности — с 1 января 2025 года в размере 5% кадастровой стоимости, с 1 января 2026 года в размере 10% кадастровой стоимости.

По словам докладчика, для собственников зданий, сооружений или помещений в них, расположенных на земельных участках, регулирование увеличит расходы, связанные с выкупом земельных участков, с 1 января 2025 года в два раза от текущей цены выкупа и с 1 января 2026 года в четыре раза от текущей стоимости.

Как отметили на заседании комитета, среднее значение цены выкупа земли в Центральном федеральном округе составляет 44,69 процента от кадастровой стоимости для земельных участков под нежилыми зданиями и 19,69 процента от кадастровой цены для территорий под жилыми домами. Цена выкупа земельных участков в Рязани — одна из самых убыточных среди регионов ЦФО и составляет 7,5 процента для территорий под нежилыми зданиями и полтора процента для участков под жилыми домами. Для участков, где расположены нежилые здания, «ранее отчужденные из государственной либо муниципальной собственности», цена выкупа — два с половиной процента от кадастровой стоимости.

Докладчик отметила, что проект направлен на решение проблемы низких доходов в городском бюджете от продажи земли, где расположены муниципальные здания, сооружения без проведения торгов.