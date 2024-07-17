В России разработают новый сайт знакомств с проверкой кредитной истории

Предварительно, сервис получит название «Спутник».

В России разработают новый сайт знакомств с проверкой кредитной истории. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы.

По предварительной информации, сервис получил название «Спутник».

Идею приложения представили мурманские разработчики. Главной особенностью приложения станет обязательная связь учетной записи пользователя с бесплатными сторонними агрегаторами и платными базами данных. Для поиска второй половинки будут использовать алгоритм, в который входит метод слепого подбора.

«Поиск пары строится, прежде всего, на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Все это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания. Мы уделяем большое внимание детальной обработке персональных данных: приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое», — рассказал лидер проекта Павел Китов.

Пользователь сможет пользоваться сервисом либо через приложение, либо в браузере. После необходимо пройти анонимное анкетирование, затем — расширенное. На этом этапе пользователя попросят рассказать о своей семье, а также предложат пройти видеосозвон с администрацией платформы и пообщаться на такие темы, как здоровье и воспитание.

Далее происходит «слепой» подбор партнера посредством анонимных анкет, но обмен фото и видео произойдет только в случае сходства интересов.