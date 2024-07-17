В России планируют увеличить штрафы банкам за обман потребителей
По информации главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, штраф планируют установить на уровне 0,1% от капитала.
В России планируют увеличить штрафы банкам за обман потребителей. Об этом сообщили «
По информации главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, штраф планируют установить на уровне 0,1% от капитала.
По словам Мамуты, штрафы банкам нужно кратно увеличивать, чтобы недобросовестные практики несли серьезные последствия. В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина предлагала установить еще более высокие штрафы, если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, — вплоть до 1% от капитала.