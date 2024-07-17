В РГРЭС назвали причину и виновника отключения света в Московском районе

ООО «Аспект» производила работы по установке опоры для вышки сотовой связи и буровой установкой повредила кабельную линию. Из-за этого произошло короткое замыкание и в результате из строя вышли еще пять высоковольтных кабельных линий.

В РГРЭС назвали причину и виновника отключения света в Московском районе. Соответствующее сообщение появилось в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

Рязанцы с улиц Костычева и Дачная продолжают жаловаться в соцсетях на отключение света более 20 часов. РГРЭС отметили, что 16 июля к ним поступила информация после 15:00 о проблемах со светом в Московском районе. Отключение затронуло 19 трансформаторных подстанций и два распределительных пункта.

«Без электроснабжения остались потребители на улицах: Новаторов, Юбилейная, Мервинская, Костычева, Крупской, Комбайновая, Московское шоссе и другие. Также полностью было нарушено электроснабжение больницы № 10 и частично Дворца Единоборств. Направленные на устранение нарушения электроснабжения бригады незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения. Осуществляя оперативные переключения для создания резервной схемы сотрудники поэтапно подключали обесточенные объекты», — сообщили в электросетях.

Кроме того, РГРЭС установил причину и виновника аварии. Как отметили в сетях, ООО «Аспект» производила работы по установке опоры для вышки сотовой связи и буровой установкой повредила кабельную линию. Из-за этого произошло короткое замыкание и в результате из строя вышли еще пять высоковольтных кабельных линий.

«Электроснабжение большинства потребителей было восстановлено к 22:00. К сожалению, потребовалось проведение сложных ремонтно-восстановительных работ на кабельных линиях до одной из обесточенных в результате аварии трансформаторных подстанций, от которой осуществляется электроснабжение семи многоквартирных домов, расположенных на улице Костычева. Ремонтно-восстановительные работы на этих кабельных линиях, осложненные необходимостью поиска мест повреждений под землей и проведением раскопок, ведутся в настоящее время», — добавили в ведомстве.

А также РГРЭС готовит документы на возмещение причиненного ущерба электросетевой инфраструктуре в отношении виновной организации. Заявление о необходимости привлечения к ответственности в соответствии с законодательством РФ виновных в аварии лиц также будет передано в правоохранительные органы.

Напомним, 16 июля отключили свет в Московском районе.