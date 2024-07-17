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В Подмосковье голый мужчина плавал по водохранилищу на сапе и приставал к детям

В Подмосковье голый мужчина плавал по водохранилищу на сапе и приставал к детям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 16 июля мужчина плакал по Жестылевскому водохранилищу в Дмитровском районе. Там вечером отдыхала женщина с 13-летней дочкой. С ними на пляже также были одноклассники школьницы. Дети нашли на берегу бревно, сели на него и вместе поплыли по водоему. В этот момент на сапборде к ним из кустов выплыл голый незнакомец. Он предложил детям, чтобы они пересели с бревна к нему на доску. А когда те отказались, уплыл.

Мужчину ищут полицейские. По описанию детей составлен фоторобот.