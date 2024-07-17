В Пермском крае подросток изнасиловал 14-летнюю девочку и утопил ее в карьере
В Пермском крае подросток изнасиловал 14-летнюю девочку и утопил ее в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».
Ночью 16 июля в полицию обратилась бабушка 14-летней школьницы, которая не вернулась домой с велосипедной прогулки. В ходе поисков, полицейские обнаружили девочку погибшей — ее тело нашли в заполненном водой карьере неподалеку от дороги.
Оказалось, что школьницу убил 16-летний подросток, чтобы скрыть факт изнасилования жертвы.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.