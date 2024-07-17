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В Ноябрьске мать наказала 12-летнего сына двумя фаллоимитаторами

В Ноябрьске мать наказала 12-летнего сына двумя фаллоимитаторами за то, что тот домогался младшего брата. Об этом в среду, 17 июля, сообщил Telegram-канал «Baza».

41-летняя жительница ЯНАО воспитывала двоих сыновей одна. Старшему ребенку 12 лет, младшему — 8. 13 июля женщина зашла в комнату к сыновьям и увидела, как старший домогается брата. Мать применила к мальчику иные действия сексуального характера с использованием двух фаллоимитаторов. Младший в это время сидел в соседней комнате. После он рассказал полицейским, как слышал крики брата «мама, мне больно» и «мама, не надо».

После пыток женщина выгнала сына к подруге, с которой разговаривала по видеосвязи в этот момент. Утром она вернулась за мальчиком и отвела домой. Там она выпила половину бутылки водки и заставила ребенка мастурбировать на деревянный манекен, включив ему фильм для взрослых.

В полицию заявила подруга, у которой ночевал пострадавший.

По данным портала, с 2018 по 2022 год женщина состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, однако в июле 2022 года ее сняли с учета «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровления обстановки в семье». Старший сын женщины также попадал в поле зрения органов ПДН и за последние месяцы несколько раз сбегал из дома.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Мальчиков отправили в Центр социального обслуживания населения в Ноябрьске.