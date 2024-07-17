В Новокузнецке мужчина зарезал пожилую консьержку во дворе дома

В Новокузнецке мужчина зарезал пожилую консьержку во дворе дома. Об этом в среду, 17 июля, сообщил НТВ.

Инцидент произошел 14 июля на улице Свердлова. Женщина не пустила в подъезд незнакомого пьяного человека. Житель многоэтажки, к которому направлялся гость, посчитал это оскорблением, спустился и напал на пенсионерку с ножом. Жертва скончалась на месте до приезда врачей.

38-летнего мужчину помог задержать другой жилец дома. Он выбежал из подъезда, отнял нож и удерживал убийцу до приезда медиков и полицейских. Подозреваемый находится в СИЗО, где будет ждать суда.

Отмечается, что задержанный многодетный отец в момент нападения был пьян.