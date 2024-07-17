В Москве двух женщин поранили осколки пиротехнического изделия

В Москве двух женщин поранили осколки пиротехнического изделия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пострадавшие работают в магазине в ТЦ «Афимолл». Днем в понедельник, 15 июля, девушки вышли на улицу. Неподалёку от них проходила фотосессия, одним из важнейших элементов которой была пиротехника. Запущенные горящие изделия полетели не вверх, а вбок — одна попала прямо в девушек, вторая — в торговый центр.

У одной из девушек ожог шеи и сожжены волосы, есть небольшая рана на спине, у другой — сильный ушиб руки. Участники фотосессии сразу после неудачного запуска петарды скрылись.