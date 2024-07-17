В Москве девятимесячная девочка проглотила 15 магнитных шариков

В Москве девятимесячная девочка проглотила 15 магнитных шариков. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Пациентку доставили в медучреждение на скорой. Мать ребенка рассказала, что дочь съела несколько деталей от конструктора. Рентген показал скопление в кишечнике 15 инородных предметов.

Врачи извлекли шарики с помощью лапароскопического метода, после чего назначили пациентке бактериальную терапию.

«Категорически нельзя иметь дома эту игрушку, где есть дети до трех лет. Их очень легко проглотить, а навредить они могут крайне серьезно! Особенно если шариков будет несколько. Попадая в организм, они примагничиваются друг другу, зажимая между собой какой-либо орган. Если не извлечь шарики быстро, то в месте их стояния появится воспаление, затем перфорация — зажатый орган будет попросту продырявлен», — предупредил детский хирург больницы Алексей Цапкин.

Фото: департамента здравоохранения Москвы.