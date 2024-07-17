В Москве чемпион по спортивной борьбе устроил драку

В Москве чемпион по спортивной борьбе устроил драку. Об этом в среду, 17 июля, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел у Северного речного вокзала. На кадрах видно, как молодой человек в зеленой форме набросился на лежащего на дороге оппонента.

Приятели смогли оттащить дебошира. При этом один из них попытался выбить телефон из рук снимавшей происходящее женщины.

Очевидцы опознали в нападавшем спортсмена Дамира Шаропова, который в 2023 году выиграл кубок Москвы по спортивной борьбе.