В Ленобласти мужчина утонул на глазах у подростков

В Ленобласти мужчина утонул на глазах у подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел в массиве Белоостров. Подростки заметили, что мужчина пошел купаться и ушел под воду. Они сообщили об этом его соседке, которая тут же вызвала спасателей, но было поздно.

Погибшим оказался 75-летний местный житель. Прибывшие на место спасатели достали тело из воды и передали его сотрудникам полиции и родственникам.