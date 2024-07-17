В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью

Отмечается, что таким путем власти будут стимулировать увеличение рождаемости.

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что таким путем власти будут стимулировать увеличение рождаемости.

Маткапитал планируют повышать в регионах с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,3. Выплату в таких регионах хотят увеличить в два раза. В субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,75 размер маткапитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в субъектах с суммарными коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства, но ниже 2,1 — на 1,3.