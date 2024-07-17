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В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей, покинувших место ДТП
Наказание за оставление места ДТП предложили смягчить в случаях, когда в аварии отсутствуют серьезные последствия для его участников. Предполагается, что водителей в этом случае будут штрафовать на 10 тысяч рублей.

В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей, покинувших место ДТП. Об этом пишет РИА Новости.

Наказание за оставление места ДТП предложили смягчить в случаях, когда в аварии отсутствуют серьезные последствия для его участников. Предполагается, что водителей в этом случае будут штрафовать на 10 тысяч рублей.

Также водителей предлагают не наказывать, если они покинули место аварии для того, чтобы оказать экстренную помощь пострадавшим.

Напомним, сейчас оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.