В Ермишинском районе неизвестные обокрали кладбище
Неизвестные сняли цепи с ограждения поклонного креста. Отмечается, что крест установили два года назад на кладбище на месте старой часовни. Деньги на поклонный крест собирали жители нескольких сел и деревень.
В Ермишинском районе неизвестные обокрали кладбище. Об этом сообщает ИД «
Инцидент произошел в Нарме Ермишинского района. Неизвестные сняли цепи с ограждения поклонного креста.
Отмечается, что крест установили два года назад на кладбище на месте старой часовни. Деньги на поклонный крест собирали жители нескольких сел и деревень.
Местные жители написали заявление в полицию.