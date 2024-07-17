В Ермишинском районе неизвестные обокрали кладбище

Неизвестные сняли цепи с ограждения поклонного креста. Отмечается, что крест установили два года назад на кладбище на месте старой часовни. Деньги на поклонный крест собирали жители нескольких сел и деревень.