В Екатеринбурге мужчина полгода насиловал дочь сожительницы

В Екатеринбурге 36-летний мужчина почти полгода насиловал дочь сожительницы. Об этом сообщил портал E1.ru .

По информации источника, отчим начал приставать к восьмикласснице после того, как стал жить с ее матерью. Сперва девочка боялась рассказывать о произошедшем, однако спустя полгода решилась. Мать написала заявление в полицию.

Ранее мужчину судили за побои и разбой. Теперь ему грозит до 20 лет колонии по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что суд отправил подозреваемого в СИЗО до 7 сентября.