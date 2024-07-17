В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями, погибли двое

Как рассказал Вячеслав Гладков, FPV-дрон нанес удар по машине в районе хутора Церковный.

В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации чиновника, FPV-дрон нанес удар по машине в районе хутора Церковный. В автомобиле находилась семейная пара. «В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.