В Башкирии подросток на мотоцикле наехал на трех пешеходов, погибла девушка
В Башкирии подросток на мотоцикле сбил трех пешеходов, погибла девушка. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в селе Дарьино вечером во вторник, 16 июля. Мотоциклист наехал на трех пешеходов, шедших по Центральной улице.
«17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них — 4-х месячный ребенок», — говорится в сообщении.