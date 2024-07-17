В Башкирии подросток на мотоцикле наехал на трех пешеходов, погибла девушка

В Башкирии подросток на мотоцикле сбил трех пешеходов, погибла девушка. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в селе Дарьино вечером во вторник, 16 июля. Мотоциклист наехал на трех пешеходов, шедших по Центральной улице.

«17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них — 4-х месячный ребенок», — говорится в сообщении.