Умер экс-главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров

Врачи боролись за жизнь журналиста больше двух недель.

Умер экс-главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 69-летний журналист вызвал «скорую» 1 июля. Он рассказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него выявили переломы ребер и инсульт. Шмарова госпитализировали в реанимацию.

Врачи боролись за жизнь журналиста больше двух недель, однако он умер. Точную причину скажут эксперты.