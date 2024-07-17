СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Милославском районе

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Милославском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По факту смерти рабочего в Милославском районе возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 16 июля в поселке Центральном. Слесарю-сантехнику местного предприятия во время проведения работ по продувке канализационной магистрали стало плохо, он упал в открытый колодец, где скончался. Пострадали также двое его коллег, пытавшихся спасти мужчину. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств.