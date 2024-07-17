С начала года в Рязанской области 36 человек погибли на пожарах

Всего в Рязанской области произошло 346 пожаров.

С начала года в Рязанской области 36 человек погибли на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным МЧС, за первое полугодие 2024 года на территории Рязанской области произошло 346 пожаров в жилом секторе. На таких пожарах спасено 40 человек, 36 — погибли, 20 человек пострадали. Ущерб от таких пожаров превысил 140 миллионов рублей.

Отмечается, что в этом году число пожаров сократилось на 7%.