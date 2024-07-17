С августа пяти категориям россиян повысят пенсии

В августе повышения пенсий получат граждане, достигшие 80-летнего возраста, установленной первой группы инвалидности, члены летных экипажей и работники угольной отрасли, а также получатели накопительных пенсий.

С августа пяти категориям россиян повысят пенсии. Об этом URA.Ru рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в августе повышения пенсий получат граждане, достигшие 80-летнего возраста, установленной первой группы инвалидности, члены летных экипажей и работники угольной отрасли, а также получатели накопительных пенсий.

Сумма увеличения пенсии у каждого человека будет индивидуальной.